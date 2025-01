L’image a fait récem­ment le tour du monde et a même choqué les fans de Rafael Nadal. On voyait en effet Carlos Alcaraz replacé ses bouteilles de façon méti­cu­leuse comme le faisait obli­ga­toi­re­ment Rafa quand il était au calme lors des chan­ge­ments de côté.

Evidemment après cette petite polé­mique, nos confrères de Marca ont inter­rogé en Australie Carlos Alcaraz. Carlitos toujours aussi sincère a dévoilé le mystère.

« Ce n’est pas que j’ai un tic en tant que tel, mais j’aime garder les bouteilles alignées et bien rangées. Mais pas autant que Rafa, qui doit les garder parfaites. On m’ap­pe­lait mini Rafa, mais main­te­nant je n’y pense même plus »