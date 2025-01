Ce matin sur le plateau d’Eurosport, Arnaud Clément et Nicolas Mahut n’étaient pas vrai­ment d’ac­cord concer­nant l’avenir d’Alexander Zverev.

Si l’Aixois était presque caté­go­rique : « Zverev ne gagnera pas l’Open d’Australie, ni un tournoi du Grand Chelem mais je peux me tromper », Nicolas Mahut était lui plus « pro » Sascha et lui lais­sait une chance.

Cette ques­tion est arrivée sur le tapis alors qu’ils débat­taient au sujet du niveau de Tayor Fritz. Sans dire que Taylor avait forcé­ment plus de chance que Zverev, Arnaud Clément s’est dit agréa­ble­ment surpris par les progrès de l’américain.

« Même si je pense qu’il est en dessous d’Alcaraz, Sinner et Djokovic, je trouve que Taylor progresse tennis­ti­que­ment et menta­le­ment ce qui n’est pas vrai­ment le cas de Zverev. L’Allemand n’a toujours pas réglé ses soucis que l’on connait depuis main­te­nant 8 ans »

On rappelle qu’Arnaud connait bien l’Open d’Australie pour y avoir rallier la finale en 2011 battu par André Agassi.