Mené deux sets à un et une balle de break a sauvé dans le 4ème, le Russe n’a pas vécu un premier tour facile face au Thaïlandais Samrej, classé 418ème , qualifié à l’issue d’une compé­ti­tion spéciale pour les pays asia­tique pour obtenir une invitation.

Sur le court après s’être qualifié en 5 manches (6−2, 4–6, 3–6, 6–1, 6–2 ), Daniil a tenu à lui rendre hommage : « La vérité, c’est que je ne pouvais rien faire dans le 2ème et 3ème set, il était précis et puis­sant. Je me suis dit qu’il fallait laisser passer l’orage. Je lui souhaite de conti­nuer de jouer à ce niveau car cela veut dire qu’il aura la belle vie avec de l’argent et des femmes. Après je suis heureux de m’en être sorti. Je pense que l’an dernier je n’aurai pas gagner ce type de duel car je serai sûre­ment sorti du match »