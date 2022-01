« Surpris, oui un petit peu car il n’y a rien dans son début de saison qui pouvait nous laisser penser qu’elle allait réaliser la meilleure perfor­mance de sa carrière en Grand Chelem. J’étais en Australie quand elle a joué Osaka à Melbourne. Comme à son habi­tude, elle s’est bien battue mais je n’ai rien vu qui pouvait m’ai­guiller vers l’idée qu’elle allait faire un Open d’Australie de ce niveau. Après je ne suis plus dans leur team, donc je ne peux pas aller plus loin dans mon analyse mais selon moi je dirais quand même qu’il y a une certaine forme de logique. C’est un juste retour des choses par rapport au travail quoti­dien qu’Alizé réalise. Quand j’étais avec elle c’était le début de son expé­ri­men­ta­tion de l’hyp­nose, la médi­ta­tion, le yoga. Dernièrement, j’ai lu qu’elle avait accentué tout cela pour être plus sereine, plus perfor­mante. Alizé on la connait, elle a un tempé­ra­ment de feu et quelques fois ses émotions prennent le dessus. Et là sur l’Open d’Australie il semble bien qu’elle parvient à chaque fois à trans­former ses occa­sions, ce qui était un peu son défaut, cela fait donc la diffé­rence. Elle est en quart de finale, et je me dis que tout est possible, alors Vamos, comme dirait Alizé »

Bastien a été coach d’Alizé de Roland 2017 à Roland 2018