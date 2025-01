John McEnroe nous avait prévenus.

Strappé au niveau de l’ad­duc­teur gauche suite à un temps mort médical pris à la fin du premier set (perdu 6–4 face), Novak Djokovic a une fois de plus trouvé les ressources pour recoller à un set partout malgré les nombreuses grimaces et certains prises d’appui suspectes.

Un grand clas­sique comme le dit si bien notre confrère Benoît Maylin étant donné que le Serbe n’est jamais aussi dange­reux que lors­qu’il semble blessé.

😳 Énorme. Djokovic qui nous refait le coup de la bles­sure, qui casse le rythme, qui attend l’occaz, et qui surgit plus vif qu’un guépard pour bondir sur les services de Alcaraz, et lui prendre le 2e set grâce à des retours au laser.



1 set partout.



Un grand classique. — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) January 21, 2025

