Lors d’une inter­view accordée à Marca, l’ancien double fina­liste de Roland‐Garros, Alex Corretja, a regretté l’exigence exces­sive envers Carlos Alcaraz, déjà titré cinq fois en Grand Chelem à seule­ment 21 ans.

Question : « Carlos Alcaraz a 21 ans. Je dis cela parce qu’il y a parfois un peu trop de critiques quand il n’est pas au mieux de sa forme, vous ne trouvez pas ? »

Corretja : « Les critiques à l’égard d’Alcaraz me font rire mais elles sont à pleurer ! Elles démontrent clai­re­ment le peu de connais­sances que nous avons sur des choses qui ne nous concernent pas et la véhé­mence que nous avons pour donner notre avis. Je pense que ce qu’il fait est spec­ta­cu­laire et que sa dernière saison a été excep­tion­nelle. Je lui donne un 9,95 pour ne pas dire un 10. Je pense que beau­coup de gens qui donnent leur avis n’ont aucune idée de la diffi­culté qu’il y a à réaliser ce qu’il fait. Alcaraz fait une belle carrière et a encore une marge de progres­sion. D’ailleurs, si Alcaraz ne gagne pas un Grand Chelem cette année, ce serait une surprise pour moi, à commencer par l’Australie. S’il est bien physi­que­ment, il peut faire un grand tournoi et, pour­quoi pas, le gagner. »