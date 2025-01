Danielle Collins n’est certai­ne­ment pas la joueuse la plus sympa­thique du circuit mais elle au moins le mérite d’être parfai­te­ment authentique.

Après sa célé­bra­tion provo­ca­trice face au public austra­lien lors de sa victoire, ce jeudi au deuxième tour, face à la locale, Destanee Aiava, la joueuse améri­caine n’a pas hésité à en rajouter une belle couche en confé­rence de presse.

Une réponse made in Danielle Collins.

Danielle Collins says the best thing about being a profes­sional athlete is that the people that hate her pay her bills :



“Every person that bought a ticket to come heckle me, it’s all going towards the Danielle Collins Fund. Bring it on.” 😂



