Si l’on aurait évidem­ment préféré que ce duel n’ait pas lieu ou alors beau­coup plus tard dans le tournoi, Arthur Fils et Ugo Humbert vont bel et bien se retrouver ce vendredi pour une place en huitièmes de finale de l’Open d’Australie.

Interrogé à ce sujet par nos confrères de L’Équipe, le plus jeune des deux, qui est mené 3–1 dans ses confron­ta­tions avec le Messin sur le circuit prin­cipal, assure aborder ce duel avec calme et sérénité.

« Oui, ça va être cool. C’est sympa de jouer Ugo, on s’en­tend bien, on est deux bons potes. Pendant notre dernier face‐à‐face, on s’était envoyé une belle partie. On va essayer, lui comme moi, de faire pareil, de se faire plaisir sur le terrain. C’est dans les matches comme ça qu’on se fait plaisir. Je vais faire de mon mieux. Je suis jeune encore (20 ans), Ugo est un peu plus vieux que moi (26 ans)… Pas beau­coup ! Mais un peu (sourire). Je n’ai pas de pres­sion. Je suis à cinq ou six défaites contre lui pour une victoire (Humbert mène 4–1 dans leurs confron­ta­tions, Challengers inclus) donc j’ar­rive sur le match tran­quille. Ça va être bien, je vais m’ar­ra­cher et faire de mon mieux. »