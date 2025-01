Alors qu’il s’ap­prête à passer un vrai test face à Tomas Machac, ce vendredi au troi­sième tour de l’Open d’Australie, Novak Djokovic a évoqué l’évo­lu­tion de sa colla­bo­ra­tion avec son nouvel entraî­neur, Andy Murray.

Et à en croire l’homme aux 24 titres du Grands Chelem, le Britannique est vrai­ment à fond.

« Andy a passé pas mal de temps à regarder des vidéos. Il a assisté à mon premier match en direct, mais ensuite il a regardé le replay du match en entier le lende­main matin. Il est vrai­ment dévoué, et j’adore ça parce que lorsque vous regardez le match sous un angle diffé­rent grâce au replay, vous pouvez peut‐être voir des choses que vous n’avez pas vues dans le feu de la bataille. C’est de cela dont nous parlons, de certains éléments et indices qu’il pour­rait voir ou que je pour­rais voir quand je me regarde. Je ne vois pas le match dans son inté­gra­lité comme lui, mais je vois les moments forts et certains moments où j’ai l’im­pres­sion que j’étais peut‐être déséqui­libré ou que j’au­rais dû mieux jouer ou des moments où j’ai vrai­ment bien joué, ce que j’ai bien fait. J’aime les données. J’aime la vidéo, en parti­cu­lier la prépa­ra­tion visuelle avec l’ana­lyse vidéo. Il fait ça aussi. Je veux dire, du moins ce qu’il m’a dit tout au long de sa carrière. On s’en­tend assez bien là‐dessus. On parle le même langage, pour ainsi dire. On se comprend très bien. »