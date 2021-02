Lors de sa confé­rence de presse après sa vic­toire face à Alexander Zverev, le numé­ro 1 mon­dial s’est sur­tout expri­mé au sujet des consé­quences des choix faits par l’ATP pour la suite de la sai­son. Des choix qui sont vive­ment cri­ti­qués par les joueurs. Selon le Serbe, cela ne peut pas fonc­tion­ner cor­rec­te­ment. Il a donc évo­quer d’autres solu­tions, pas sur qu’il soit vrai­ment enten­du : « Un tour­noi du Grand Chelem est un Grand Chelem. Si on veut par­ler des aspects finan­ciers, nous rece­vons évi­dem­ment ici le prize money que nous rece­vons habi­tuel­le­ment. Donc, évi­dem­ment, je pense que c’est l’une des prin­ci­pales rai­sons pour les­quelles beau­coup de joueurs sont venus et ont dit, d’ac­cord, nous accep­te­rons une qua­ran­taine de 14 jours. Mais ce ne sera pas le cas pour les évé­ne­ments ATP, en par­ti­cu­lier 250, 500 où il y a d’é­normes réduc­tions du prize money. Donc, pour les joueurs les moins bien clas­sés, j’ai enten­du beau­coup de plaintes. Je ne pointe per­sonne du doigt. C’est juste que je dis ce qui se passe, je dis la véri­té, je dis la réa­li­té, et nous devons en par­ler. Nous devons trou­ver un moyen pour pour­suivre la sai­son, vous savez, que ce soit quelque chose comme une bulle NBA, parce que j’ai enten­du cer­tains joueurs en par­ler, et cela ne me dérange pas de dis­cu­ter de ce genre d’i­dée. Sélectionnez un endroit où nous jouons tous les tour­nois sur cette sur­face et cet endroit. Vous savez, trois, quatre semaines, trois, quatre, deux, trois semaines de repos, puis de nou­veau. Quelque chose comme ça.