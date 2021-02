Il y aura for­cé­ment une « bizuth » en finale ce same­di. En effet, l’Américaine Jennifer Brady (24ème) a écar­té sa com­pa­triote Jessica Pegula (61ème) en trois manches : 4–6, 6–2, 6–1. On aura donc deux demi‐finales assez dif­fé­rentes. D’un côté, une affiche digne d’un Grand Chelem avec Naomi Osaka – Serena Williams, de l’autre, Jennifer Brady face à Karolina Muchova. Le ten­nis fémi­nin nous pro­pose donc tou­jours de vraies sur­prises, cer­tains y voit une fai­blesse, d’autres une concur­rence de plus en plus vive. On le sau­ra le jour de la finale si la « bizuth » tien­dra le choc.…