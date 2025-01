Quelle journée pour la famille Monfils !

Quelques heures après la magni­fique victoire de son mari, Gaël Monfils, face au 4e mondial Taylor Fritz au troi­sième tour de l’Open d’Australie, Elina Svitolina a elle aussi décroché sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale en battant sur le même court (la Margaret Court Arena) la 4e joueuse mondiale, Jasmine Paolini : 2–6, 6–4, 6–0, en 1h49 de jeu.

Elina Svitolina after beating Jasmine Paolini at the Australian Open



“I want to say I got inspired after my husband’s win.” 🥹



pic.twitter.com/sCwoyIHKqt