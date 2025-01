Dans l’Equipe ce jour, Giovanni s’est exprimé au sujet de Gaël Monfils. Son témoi­gnage se rajoute à celui de Fils et Humbert. Le trico­lore qui affron­tera la « Monf » lors de son premier tour a notam­ment évoqué un duel face à Federer en Coupe Davis qui a marqué les esprits tant Gaël avait réalisé le match parfait.

« Il nous a montre l’exemple. Son match contre Roger Federer en Coupe Davis celui‐là il était violent. Il a fait rêver des millions de jeunes. J’en fais partie. La première fois que je l’ai vu, j’avais des étoiles dans es yeux, j’étais impres­sionné. Quand tu croises une star, tu te demandes limite s’il est humain. Après on s’est recroisés au CNE. On a pu échanger. C’était des discus­sions perti­nentes pour moi, sur mon jeu et l’avenir. Le côtoyee encore, c’est très inté­res­sant. C’est un joueur qui a beau­coup de choses à nous transmettre »

Le match entre les deux trico­lores est programmé ce mardi, diffi­cile de donner un pronos­tique, ce qui est certain c’est que l’on va perdre un « outsider »