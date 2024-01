Ons Jabeur s’at­tend à un deuxième tour très compli­quée à l’Open d’Australie. Elle va en effet affronter l’épa­tante Mirra Andreeva, déjà 47e mondiale à 16 ans.

« Je pense qu’elle joue très bien. Ce sera un match très diffi­cile. Je sais qu’elle a 16 ans, mais elle est très forte. Je suis peut‐être son idole, mais elle voudra entrer sur le court et me botter le cul, c’est sûr. Mais c’est un honneur de jouer contre elle, vrai­ment. Je suis une grande fan d’elle et j’adore son atti­tude sur le terrain. Ce sera un match extra­or­di­naire pour nous deux. J’ai voulu m’en­traîner avec elle, mais à chaque fois, c’était diffi­cile. Voici le premier entraî­ne­ment jusqu’aux prochains (sourire) », a déclaré la triple fina­liste en Grand Chelem lors de sa confé­rence de presse.

Ons Jabuer on facing Mirra Andreeva next at the Australian Open :



“I might be her idol, but she wants to go & kick my ass for sure.” 😂 pic.twitter.com/aLSAGq1Qqi