Battue sèche­ment par Jasmine Paolini (6−3, 6–1), l’aven­ture pari­sienne de Mirra Andreeva s’ar­rête aux portes de la finale de Roland‐Garros.

Frustrée par ce résultat, la prodige russe de 17 ans a expliqué en confé­rence de presse, sa routine pour digérer ce genre d’événement.

« Bon, je dirais que je vais rester dans mon lit, je vais dormir pendant 12 heures, je ne fais rien, mais bon, on va devoir voyager pour rentrer à la maison, et donc je ne vais pas beau­coup parler. Je vais avoir une mine renfermée. Quand quel­qu’un me posera une ques­tion, je vais simple­ment répondre avec quelques mots. Et je préfé­re­rais qu’on ne me parle pas du tout ! C’est toujours plus facile quand on a son équipe à ses côtés, sa famille, parce qu’ils font tout ce qu’ils peuvent pour que je me sente mieux. »