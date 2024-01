Invitée à réagir sur la nouvelle désillu­sion de Caroline Garcia, battue ce mercredi par la Polonaise Magdalena Frech (69e) au deuxième tour de l’Open d’Australie, Justine Henin, consul­tante pour Eurosport, a comme souvent trouvé les mots justes.

« Aujourd’hui, on savait que c’était un piège, et je ne suis pas du tout surprise, fina­le­ment, de voir Caroline sortir parce qu’on sentait que cette pres­sion dès le début du match était très forte, parce qu’elle nous a aussi déjà montré ces moments‐là par le passé et parce que les propos qu’elle tient sont quand même très forts (voir sa confé­rence de presse d’après match). On a toujours le senti­ment avec Caroline qu’elle n’ar­rive pas, c’est en tout cas ce que je ressens de l’ex­té­rieur, à s’ap­puyer sur des acquis, sur du vécu, sur une confiance construite, et donc on a l’im­pres­sion que d’un jour à l’autre ça peut vaciller. Elle seule sait évidem­ment ce qui se passe dans sa vie, ce qui se passe en elle. On sent un grand ques­tion­ne­ment et une souf­france quelque part aussi de monter sur un court quand elle est favorite. »