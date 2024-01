Battue en deux manches par Paula Badosa (6−2, 6–3) au deuxième tour de l’Open d’Australie, Anastasia Pavlyuchenkova est revenue pour iNews sur un épisode qui ne lui a pas du tout plu pendant son match.

La fina­liste de Roland Garros 2021 a expliqué que certains fans présents dans le public n’étaient selon elle pas forcé­ment dans un état conve­nable pour assister à un match de tennis.

« Il y avait un groupe de gars, je pense qu’ils étaient ivres, et ils ont commencé à crier et à miauler vers moi, peut‐être parce que j’ai ce tatouage sur ma jambe [qui dit miaou] ou simple­ment parce qu’ils avaient bu, et c’était vrai­ment dérangeant. »

Pour rappel, Badosa et la Russe ont joué sur le court n°6, qui est entouré d’un bar à deux étages.