Pour le tout premier match de Novak Djokovic sous les yeux de nouvel entraî­neur, son ami et ancien rival Andy Murray, à l’oc­ca­sion du premier tour de l’Open d’Australie, la consul­tante d’Eurosport Laura Robson a observé les moindres faits et gestes du Britannique dans la box de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

« Murray n’est pas resté pour l’interview de Djokovic sur le court. Je ne pense pas qu’il ait l’ha­bi­tude de s’as­seoir et de regarder un match pendant trois heures. Il s’est étiré le dos à la fin, c’est dur même dans la box. Mais j’ai été surprise de voir à quel point il se faisait entendre. J’ai été surpris d’en­tendre ‘allez Novak, garde l’énergie’, et il a même fait quelques signes de la main. D’une certaine manière, c’était plus que ce que je pensais », a souligné l’ex‐27e joueuse mondiale.