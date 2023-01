S’il a été battu pour la première fois de sa carrière lors de ses deux premier matchs de la saison, et qu’il va se lancer dans la défense de son titre à l’Open d’Australie sans aucune victoire au comp­teur en 2023, Rafael Nadal se dit « pour­quoi pas ».

Enterrer l’homme aux 22 titres serait bien impru­dent. A 36 ans et alors qu’il pensait mettre un terme à sa carrière lors­qu’il deviendra papa (ce qu’il est depuis octobre 2022), le Majorquin reste toujours aussi affamé de compé­ti­tion et surtout de titres. Ses propos très forts en confé­rence de presse le confirment.

« Sur les trois dernières semaines je me suis entraîné comme jamais. Honnêtement je ne m’étais pas autant entraîné depuis 10 ans. Je suis content de ma prépa­ra­tion, je suis en train de construire mon momentum et je suis ici pour me battre », a lâché Rafa.

Son adver­saire du 1er tour, Jack Draper, est prévenu.