En confé­rence de presse, Nole est bien sûr revenu sur l’im­pact qu’au­rait pu avoir l’af­faire liée à Channel 9. A vrai dire ce n’est pas la première fois que lors d’un tournoi du Grand Chelem, une certaine drama­turgie s’ins­talle durant la quinzaine.

« Je pense que j’en ai fait l’ex­pé­rience à quelques reprises au cours de ma carrière. L’expérience aide à comprendre comment faire face à l’ad­ver­sité et à puiser, je pense, la force et l’énergie néces­saires pour gagner un match de tennis, pour gagner un tournoi. Oui, je veux dire, je ne me souviens pas de la dernière fois où un tournoi du Grand Chelem s’est déroulé sans une certaine forme de drame, pour être honnête. Je suppose que cela fait partie du jeu. Nous sommes ici en compé­ti­tion et nous donnons le meilleur de nous‐mêmes pour remporter un titre du Grand Chelem. Beaucoup de choses arrivent en chemin. Ce n’est pas grave. Je suis simple­ment satis­fait de la façon dont j’ai pu jouer tout au long du tournoi, y compris ce soir, contre l’un des meilleurs joueurs, l’un des deux ou trois meilleurs joueurs au monde au cours des trois ou quatre dernières années. C’est une belle victoire. J’en suis très fier »