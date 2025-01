Battu pour la cinquième fois en huit duels face à Novak Djokovic, à l’oc­ca­sion des quarts de finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz semble déjà avoir tiré les ensei­gne­ments de cette défaite.

« J’ai l’im­pres­sion que je contrô­lais le match et que je l’ai laissé revenir. C’est ma plus grande erreur aujourd’hui (mardi). Dans le deuxième set, j’au­rais dû mieux jouer pour le pousser dans ses limites. Je voyais qu’il avait des problèmes dans ses dépla­ce­ments dans le deuxième set. J’aurais dû le pousser un peu plus, mais je ne l’ai pas fait. Après, il a commencé à se sentir mieux et il a joué à un niveau incroyable. Oui, le laisser revenir a été ma grande erreur. Mais quand il joue à ce niveau, c’est diffi­cile. J’ai eu des oppor­tu­nités, c’était un match serré. Mais il a gagné la plupart des points impor­tants. Je le répète, quand Novak évolue à ce niveau, c’est vrai­ment diffi­cile de trouver une solu­tion », a noté l’Espagnol de 21 ans en confé­rence de presse.