Battue 6–2, 6–0, Jessica Pegula n’était pas très triste en confé­rence de presse car elle estime qu’Alsheigh Barty a été trop « parfaite ».

« Le score est sévère mais je ne me sens pas si mal, vrai­ment, je ne suis pas déçue. Ce qu’Ash a fait aujourd’hui était trop parfait. Contre elle tu as toujours l’im­pres­sion que tu ne peux pas avoir beau­coup de points gratuits, et surtout que tu ne peux pas faire grand chose. C’est ce qu’il s’est passé aujourd’hui »