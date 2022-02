Interrogé par les médias le lende­main de son succès après une courte nuit de récu­pé­raiton, Rafael Nadal a répondu à la fameuse ques­tion cocner­nant le nombre de titres du Grand Chelem.

Même s’il a expliqué que cette course n’était pas un but dans sa carrière, il a quand meme un avis précis sur la ques­tion : « On n’en a pas terminé. Et on n’est pas sûr que 21 soit suffi­sant, au final, pour terminer avec le plus grand nombre de titres dans l’his­toire. Mais comme je le dis depuis dimanche soir, ce titre, de la manière dont je l’ai décroché, restera inou­bliable. Et j’ai envie de pour­suivre mon chemin, conti­nuer à jouer au tennis, si on veut bien me laisser faire (sourire). J’ai envie de jouer d’autres tour­nois et j’es­père que je pourrai avoir une bonne prépa­ra­tion pour la saison de terre battue »