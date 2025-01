C’est le Daily Mail qui a eu la chance de rece­voir un commu­niqué de la part de Tennis Australia qui stipule que Novak Djokovic accepte les fameuses excuses publiques du jour­na­liste austra­lien.

Comme c’est ce qu’exi­geait le Serbe qui refu­sait de s’ex­primer sur le court, tout va donc rentrer dans l’ordre pour son prochain match.

BREAKING NEWS

Novak Djokovic responds to Channel 9 presen­ter’s ‘hollow’ apology



'Novak acknowledges the apology has been given in public as requested, and is now moving on and focusing on his next match,' Tennis Australia wrote in a statement.