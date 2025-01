La belle acco­lade entre Shetlon et Monfils et l’hom­mage rendu par Ben à son adver­saire ne chan­gera rien, le Français a été contraint de jeter l’éponge touché physi­que­ment alors que le 4ème set débu­tait (6−7, 7–6, 6–7, 0–1).

La belle aven­ture en Océanie se termine et cette fin est un peu diffi­cile à accepter car durant ce duel la « Monf » a eu des occa­sions notam­ment quand il a remporté la 2ème manche et qu’il a réussi à breaker Shelton au début du 3ème.

On pensait qu’il avait fait le plus dur mais ce fut tout le contraire. Cette défaite est au final assez logique car Gaël n’a pas assez osé quand il était frais, il aurait du prendre plus les commandes du jeu au lieu de trop défendre. C’est vaine­ment rageant car le quart de finale face à Lorenzo Sonego était plutôt abordable.