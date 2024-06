Au micro de la COPE en Espagne après le sacre de Carlos Alcaraz à Roland‐Garros, le commen­ta­teur Angel Garcia a dévoilé le programme du triple lauréat en Grand Chelem jusqu’à Wimbledon, qui commen­cera le 1er juillet prochain.

« Carlos Alcaraz n’a visité aucune ville espa­gnole plus souvent qu’Ibiza. Il l’adore, il veut y fêter Roland‐Garros et y passer quelques jours de vacances. Ensuite, il ira jouer le Queen’s (17 au 23 juin, ndlr), comme l’année dernière, afin de se préparer pour Wimbledon et essayer de défendre son titre. »