Interrogé par L’Equipe, le chirur­gien en charge de l’opé­ra­tion du ménisque droit de Novak Djokovic mercredi dernier à Paris, Antoine Gerometta, a donné un avis prudent sur la durée d’in­dis­po­ni­bi­lité de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

« On peut toujours envoyer du rêve et dire que ça ira très vite. Mais pendant les 45 minutes que nous avons passées avec Novak, son staff et Vincent Guillard, le médecin de la Fédération fran­çaise de tennis, j’ai été très trans­pa­rent en disant que ça dépen­drait de la réac­tion de son genou. En augmen­tant très progres­si­ve­ment la charge, on va voir s’il reste bien sec, sans gonfle­ment, ni douleur. Il va y avoir une évolu­tion au jour le jour, mais il est impos­sible de prédire dans quel état il sera dans une semaine, quinze jours, etc. Qu’il soit à 100 % d’ici trois semaines, ça paraît tout de même peu envisageable. »