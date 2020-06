On se lasse pas des confidences des légendes, ce programme concocté par We Are Tennis.

C’est d’autant plus intéressant quand le champion a une vraie histoire d’amour avec Roland-Garros.

C’est le cas de Jim Courrier, double vainqueur (1991, 1992) et qui a marqué les esprits des passionnés pour sa hargne, son esprit combattif et son côté cool.

On a donc appris qu’il avait décidé d’apprendre la langue française avec un petit livre qu’il lisait chaque jour. C’est comme cela qu’il a utilisé l’expression : « Mon français est celui d’une vache espagnole » lors de la remise de la Coupe des Mousquetaires. « Je suis content de revenir en France chaque année car cela me permet à nouveau de parler le Français, car ici autour de moi, ce n’est pas possible » a expliqué Jim qui n’a qu’un regret ne pas être parvenu à faire la passe de trois sur l’ocre parisien : « Je mène 2 à 0 dans le 5ème set et puis Sergi Bruguera prend le dessus alors même que je pensais que le plus dur était fait »