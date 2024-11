Invités à discuter le plus libre­ment possible autour d’une table avant la « grande finale » de l’UTS, qui aura lieu du 6 au 8 décembre à Londres, Denis Shapovalov, Thanasi Kokkinakis et Dominic Thiem se sont exprimés sur de nombreux sujets.

Et après les décla­ra­tions de l’Australien sur Roger Federer et l’ar­bitre Mohamed Lahyani, l’Autrichien a expliqué ce qui était selon lui la pire chose à vivre en tant que joueur de tennis professionnel.

Et sans surprise, Domi a évoqué la domi­na­tion écra­sante de Rafael Nadal à Roland‐Garros, contre qui il s’est incliné à deux reprises en finale (2018 et 2019).

