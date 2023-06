Si Novak Djokovic est un cham­pion hors pair sur et en dehors des courts, le joueur serbe est égale­ment un grand carac­té­riel. Pouvant être imbu­vable le temps d’une quin­zaine envers tous proches, le numéro 1 mondial s’est exprimé en confé­rence de presse sur cette facette de sa person­na­lité. Ses excuses lors de la remise des prix ce dimanche à Roland‐Garros sont d’ailleurs révé­la­trices de son intransigeance.

« Peut‐être que nous entre­rons dans les détails dans un livre, le mien ou celui de Goran. Je suis extrê­me­ment fatigué pendant les tour­nois du Grand Chelem, je peux être très diffi­cile à vivre – mon équipe le sait, ma femme le sait, mes parents le savent. Ils savent tous qu’ils doivent parfois s’écarter de mon chemin, je dégage cette énergie qui dit : ‘je veux avoir du temps pour moi’. Je suis nerveux sur le terrain et exigeant en dehors du terrain. Je me connais bien et je sais ce qu’il faut faire pour gagner l’un de ces trophées, alors j’at­tends des autres qu’ils donnent le maximum de leurs capa­cités, qu’ils restent concen­trés sur cette mission. C’est pour­quoi ce n’est pas facile. Si c’était facile, tout le monde le ferait. »