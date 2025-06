L’entraineur de la trico­lore avait précisé aux médias qu’il ne parle­rait qu’à la fin de parcours de sa joueuse. Hier, il a donc accepté de répondre aux ques­tions de nos confrères de l’Equipe. Comme il le précise, l’aven­ture ne fait « presque » que commencer d’au­tant que Lois va connaître main­te­nant le grand circuit puis­qu’elle est assurée de rester dans le top 100 jusqu’à mai 2026.

« Pour elle, c’est une expé­rience de dingue. Ça vaut plus que deux ans d’en­traî­ne­ment. Je ne sais pas si je suis surpris mais je connais ses qualités, ce qu’elle est capable de faire.Je savais qu’à un moment ou un autre, son jeu en place, elle allait vrai­ment atteindre un niveau très bon. Après on ne pouvait pas anti­ciper ce qui s’est passé là, et des victoires contre les n° 3 et n° 6 mondiales (Jessica Pegula en huitièmes de finale puis Mirra Andreeva en quarts de finale), c’est sûr que non »