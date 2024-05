Après le tirage au sort de Roland‐Garros, les réac­tions ont été nombreuses. Celle de Pérec est « drôle » car évidem­ment elle s’en veut un peu. En revanche, celle de France Pierron, jour­na­liste de L’Equipe TV, est plus radi­cale même si au fond cela est sûre­ment du second degré.

Nadal affron­tera Zverev lors du premier tour de Roland‐Garros et @francepierron est triste comme les pierres.



« Je ne comprends comment on n’a pas pu protéger son statut d’idole, de légende ».#EDC #Nadal #RolandGarros pic.twitter.com/jAxKVf0Duw — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) May 23, 2024

« Je suis triste comme les pierres et remontée comme un coucou par ce tirage au sort parce que c’est le dernier tournoi de Rafa et là il va affronter la tête de série 4 du tournoi. On sait donc que c’est plié car Zverev ne va pas faire de cadeau au Majorquin. Je m’at­ten­dais pas à ce qu’il gagne, ni à ce qu’il atteigne les demi‐finales, je m’at­ten­dais à ce qu’il fasse, un, deux ou trois matchs, voire une deuxième semaine, là je vois pas comment il va pouvoir remporter un set. J’espère de tout coeur me tromper, je dis pas qu’il fallait arranger le tirage au sort, même si j’y pense un peu mais je ne comprends pas comment on n’a pas pu protéger son statut d’idole, de légende. Il va y avoir des adieux, tout le monde va huer Zverev et adorer Nadal. La fin de Nadal cela va être un pauvre premier tour un pauvre dimanche ‚lundi de la première semaine à 14 heures. »