Mené 19–3 dans ses confron­ta­tions avec Rafael Nadal, qu’il n’a plus affronté en compé­ti­tion offi­cielle depuis 2019, Stan Wawrinka a retrouvé l’Espagnol à l’oc­ca­sion d’un entraî­ne­ment sur le Philippe‐Chatrier. Et à en croire ses propos rapportés par Blick après la séance, le Suisse a été bluffé.

« C’est bien de voir qu’il peut jouer de nouveau, qu’il n’est pas blessé. J’espère vrai­ment qu’il va pouvoir revenir en forme parce que si son corps le laisse un peu tran­quille, il a de quoi faire. Il est toujours aussi fort. Je me suis entraîné avec lui mercredi. J’adore m’en­traîner avec lui, il met toujours beau­coup d’in­ten­sité, on fait toujours de très bons entraî­ne­ments. Si les bles­sures le laissent tran­quille, il risque d’être très dange­reux durant l’année s’il arrive à enchaîner les tour­nois et les matchs », a déclaré Stan The Man qui affron­tera Andy Murray au premier tour de Roland‐Garros tandis que Rafa se colti­nera le numéro 4 mondial, Alexander Zverev.