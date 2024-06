De passage pour la première fois de la quin­zaine sur le plateau d’Amazon Prime Video, Guy Forget a forcé­ment été inter­rogé sur la bles­sure et le forfait de Novak Djokovic, qui s’est d’ailleurs fait opérer avec succès ce mercredi à Paris.

Guy, qui connaît bien le sujet pour être passé sur le billard à plusieurs reprises, a expliqué que le temps de récu­pé­ra­tion pour ce type d’opé­ra­tion pouvait énor­mé­ment fluctuer.

« C’est vrai qu’une arthro­scopie sur une lésion ménis­cale, c’est quelque chose d’assez simple comme geste. Après, ce que l’on ne connaît pas, c’est le temps que va mettre le joueur pour récu­pérer et retrouver l’in­té­gra­lité de ses moyens. Chez certains joueurs, on l’a vu chez certains skieurs, parfois, au bout de quatre semaines, ils sont capable de skier à nouveau, chez d’autres joueurs, le genou gonfle et ça peut prendre six, huit, dix semaines parfois. Donc la réédu­ca­tion sera très impor­tante et j’es­père qu’il sera prudent dans sa reprise pour essayer de revenir à Roland‐Garros et décro­cher cette médaille olympique. »