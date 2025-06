Après l’ef­fort vient le récon­fort comme on dit. Mais Juan Carlos Ferrero ne pensait pas si bien dire avec son joueur Carlos Alcaraz. A peiné sacré à Paris, l’Espagnol a prévu une halte à Ibiza, île de la fête, pour le plus grand bonheur de son entraîneur…

Mais l’an­cien numéro un mondial comprend que cette décon­nexion est pour le mieux, et il explique pour­quoi dans le podcast de El Larguero.

Journaliste « Où est Carlos en ce moment ? »

Juan Carlos Ferrero : « Il se décon­necte, il se décon­necte (rires)… Hier, je lui ai dit de s’amuser, qu’il le méri­tait mais de se rappeler qu’il est un joueur de tennis avant tout et que ces jours‐ci, nous savions qu’il allait y arriver. Et bien, nous savons comment il est et il se débrouille bien. Et à la fin, quand il reviendra, il reviendra avec une bonne menta­lité, il reviendra rafraîchi. Je suis sûr qu’en fin de compte, c’est à cause de cette décon­nexion en soi, d’être avec ses amis, de ne pas penser au tennis, d’être un jeune de 22 ans, normal, ordi­naire dans sa norma­lité. Et c’est tout, et retourner au travail avec enthou­siasme, penser à recharger les batte­ries, travailler et penser à ce qu’il fera ensuite. »