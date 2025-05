Gaël Monfils et Jack Draper ont montré tout ce que le tennis avait de plus beau à nous offrir : une vraie oppo­si­tion, des points mons­trueux, un beau vain­queur et surtout beau­coup de respect.

Après leur duel ce jeudi soir au deuxième tour de Roland‐Garros, les deux hommes se sont donnés une longue et très belle acco­lade au filet, preuve de leur admi­ra­tion mutuelle.

C’est TERMINÉ pour La Monf’ 🥹🇫🇷



Le n°5 mondial Jack Draper résiste à Gaël Monfils et s’im­pose en 4 sets pour rejoindre le 3ème tour !#RolandGarros pic.twitter.com/0yVdakkung — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 29, 2025

Une image qui restera à coup sûr comme l’une des plus fortes de cette édition 2025.