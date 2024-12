Ce jeudi 19 décembre, Roland‐Garros a déjà dévoilé son affiche offi­cielle pour l’édition 2025 (26 mai au 9 juin).

Et le Grand Chelem pari­sien a choisi l’ori­gi­na­lité en optant pour l’oeuvre de l’illus­tra­teur et auteur de bandes dessi­nées, Marc‐Antoine Mathieu.

The offi­cial 2025 Roland‐Garros poster, by Marc‐Antoine Mathieu 🖼️



La bande dessinée à l’af­fiche de Roland‐Garros 2025, par Marc‐Antoine Mathieu.#RolandGarros pic.twitter.com/5sR2nUgPSv — Roland‐Garros (@rolandgarros) December 19, 2024

« À partir du moment où j’ai réalisé qu’un court de tennis vu en plan, ce sont des cases de BD avec les couloirs et les carrés de service, je me suis amusé à trans­fi­gurer le tracé d’un court et à le marier avec le gaufrier d’une bande dessinée. Cela fait exac­te­ment 10 cases de formes diffé­rentes, qui peuvent former une page de BD. Ensuite, il fallait trouver un récit », a expliqué l’ar­tiste dans des propos relayés sur le site du tournoi.