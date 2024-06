Le grand frère d’Alexander est un membre du team du joueur alle­mand. Pour lui, cette finale vient au bon moment comme il l’a expliqué à nos confrères de l’Equipe.

« Une finale de Grand Chelem, c’est le plus grand des défis parce que tu affrontes deux choses : le joueur et l’évè­ne­ment. Après, disons‐le : entre jouer une finale de Roland‐Garros contre Nadal il y a dix ans ou contre Alcaraz aujourd’hui, je choisis Alcaraz aujourd’hui. C’est un grand joueur, mais Sascha l’a déjà battu plusieurs fois en Grand Chelem, ça compte. Jouer une finale de Roland‐Garros contre Rafa, il y a dix ans c’était : « Combien de jeux est‐ce que je peux gagner ? » Là, c’est diffé­rent. Il peut très bien perdre en trois sets, mais Sascha est prêt comme jamais. Il a perdu des matches, il a eu des diffi­cultés et des doutes, il se posait des ques­tions. Je lui ai dit : « Ne change rien, tu progresses, les résul­tats vien­dront. » Le temps nous a donné raison. »