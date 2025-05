Sorti victo­rieux de son premier tour contre son compa­triote Clément Tabur en trois sets (6−3, 7–6 (6), 6–3), Corentin Moutet s’im­pa­tiente de son duel face à Novak Djokovic, programmé jeudi 29 mai. Un tirage qui ne lui fait pas de cadeau, mais lui offre tout de même la chance de livrer une belle bataille contre celui qu’il qualifie dans les médias Serbes de « légende de ce sport ».

Pour rappel, le joueur Tricolore était entrainé par le Serbe Petar Popovic jusqu’à avril dernier. Et on peut deviner leurs sujets de discus­sion lorsque l’on observe la variété dans le voca­bu­laire du 73e mondial…

« Bonsoir, comment allez‐vous ? Voilà. Je ne connais plus aucun mot de serbe. La plupart des mots que je connais en serbe ne sont pas destinés au grand public, je ne vais pas vous montrer l’étendue de mon talent. J’ai dit en fran­çais que c’était un plaisir de jouer avec une légende de notre sport. J’ai joué avec Nadal il y a quelques années, c’est un plaisir et un honneur de jouer contre lui. Ce n’est pas un tirage facile, il pour­rait être plus facile au deuxième tour. »