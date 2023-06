Qualifiée pour la finale de Roland‐Garros où elle défiera Iga Swiatek ce samedi, Karolina Muchova savoure. Car elle aurait pu arrêter sa carrière à seule­ment 26 ans en 2022.

« Je sais qu’il y a eu beau­coup de moments où j’ai eu des trous d’air, c’est vrai, parce que je passais d’une bles­sure à une autre. L’année dernière, lorsque je n’ai pas pu jouer à l’Open d’Australie, je n’étais pas en bonne santé. J’ai beau­coup travaillé pour faire mon retour parce qu’on se dit : ‘on ne sait jamais’. Certains docteurs m’ont dit : ‘peut‐être que tu ne pourras plus faire de sport’ mais, menta­le­ment, je suis restée posi­tive et je me suis dit : ‘tiens, je vais travailler, faire tous les exer­cices qu’il faut pour pouvoir faire mon retour’ ».