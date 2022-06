Comme à son habi­tude, Rafael Nadal a été très lucide en confé­rence de presse. Il a logi­que­ment insisté sur les condi­tions de jeu qui ne lui étaient pas favo­rables et sur le premier set qu’il n’au­rait jamais du remporter.

« Les condi­tions, effec­ti­ve­ment, sont les plus lentes que j’ai vues depuis très long­temps ici à Roland‐Garros, parce qu’il y avait beau­coup d’hu­mi­dité cet après‐midi. Et quand il y a beau­coup d’hu­mi­dité, les balles sont très grosses, c’est très diffi­cile de mettre de l’effet sur les balles, et de les lifter aussi. Les condi­tions n’étaient donc pas idéales pour moi. C’est pour cela que je n’ai pas réussi à créer le jeu que je voulais, pour le dominer. D’ailleurs, lui, il a commencé le match d’une façon fulgu­rante. Et c’est un miracle pour moi, ce premier set. Mais j’étais là, je me battais, j’es­sayais de trouver des solu­tions à chaque moment. Avec ces condi­tions, je n’ai pas pu le repousser, et lui, il frap­pait à chaque fois des balles bien propres, et moi ce que je faisais, c’est que j’étais surtout en mode survie »