En confé­rence de presse après sa victoire contre Albert Ramos‐Vinolas (6−3, 6–4, 6–2), Casper Ruud a évoqué ses habi­tudes alimentaires.

« Ce n’est pas facile, je vous le dis, parce que nous sommes prati­que­ment dans une nouvelle ville chaque semaine ou toutes les deux semaines. La plupart d’entre nous ne voyagent pas avec leur propre chef, qui vous permet de vrai­ment savoir ce que vous mangez à tout moment. Je pense que Novak est le seul à le faire. C’est un inves­tis­se­ment auquel j’ai pensé par le passé, mais c’est prati­que­ment impos­sible, car il faudrait un loge­ment avec une cuisine pour pouvoir manger des produits frais tout le temps. Ce n’est pas facile du tout. Les hôtels sont plus pratiques pour nous, car si vous perdez, vous pouvez simple­ment quitter l’hôtel, alors que si on loue un endroit privé, il faut le louer pour toute la durée du tournoi au cas où on arri­ve­rait en finale ou qu’on remporte le tournoi. C’est un enga­ge­ment finan­cier assez impor­tant. Je n’ai pas trouvé le budget néces­saire ni l’uti­lité de le faire. J’essaie de manger saine­ment et de manière stricte.. »