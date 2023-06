Tandis que la plupart des obser­va­teurs s’ac­cordent à dire que Novak Djokovic est le plus grand joueur de l’his­toire du tennis, son ami et compa­triote Janko Tipsarevic a poussé le débat un peu plus loin dans des propos accordés à L’Equipe.

« Je le remercie pour tous ces dimanches. Toute personne en Serbie rêve plus fort grâce à lui. Quand on le voit faire ce qu’il fait les dimanches, il y a une dose d’ins­pi­ra­tion pour être une meilleure version de soi‐même le lundi. Pour moi, l’his­toire du GOAT est déjà réglée depuis deux ans. Mais main­te­nant, ce qu’il faut mettre sur la table c’est : ‘N’est‐il pas le meilleur athlète de l’his­toire ?’ Parce qu’il en est là, même si c’est dur de savoir si Jordan est meilleur que Messi, ou que Brady est meilleur que Djokovic… », s’est inter­rogé l’ex‐numéro 8 mondial.