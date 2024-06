Au cours d’une chro­nique publiée dans les colonnes d’El País, l’oncle de Rafa, Toni Nadal, a analysé la finale de Roland‐Garros entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev en évoquant un tour­nant dans le match.

« Au deuxième point du premier jeu dans le quatrième set, après la grande remontée du set précé­dent et après avoir pris une avance de 0–15, Alexander a commis une erreur insi­gni­fiante et s’est tourné avec colère vers son box pour s’en plaindre. Quinze minutes plus tard, en un clin d’œil, l’Espagnol menait déjà 4–0 dans ce set impor­tant. Si Zverev n’a pas réussi à remporter un tournoi du Grand Chelem jusqu’à présent, c’est sûre­ment parce qu’il n’a pas été capable de contrôler ces situa­tions comme au début du quatrième set contre Alcaraz. Carlos a lui affronté le quatrième set après un retour doulou­reux sans perdre son sang‐froid, sa convic­tion et sa foi en la victoire. Une chose qui n’est à la portée que des grands cham­pions. Mes plus sincères félicitations. »