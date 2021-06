Mais dans quel monde vit‐on ? Alors que « l’incroyable » match de prépa­ra­tion entre la France et la Bulgarie se dérou­lera ce mardi soir au Stade de France devant 5000 spec­ta­teurs, le duel tant attendu entre Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas aura lieu en même temps… mais à huis clos. En effet, aucune déro­ga­tion ne sera accordée pour cet énorme match des quarts de finale alors que le couvre feu à 21h prendra fin seule­ment quelques minutes plus tard. Du gâchis pur et simple.