Touché à la main, Ugo Humbert n’a pas eu la prépa­ra­tion la plus opti­male pour Roland‐Garros. Assez logi­que­ment, les résul­tats sur ocre n’étaient pas ceux escomptés, avec des élimi­na­tions dès son entrée en lice, aux Masters 1000 de Monte‐Carlo, de Rome et de Madrid.

L’inquiétude était forcé­ment de mise pour les obser­va­teurs. Questionné sur l’état de sa bles­sure, le numéro deux fran­çais a donné des nouvelles rassu­rantes en confé­rence de presse.

« La prépa­ra­tion n’a pas été opti­male dans le sens où je n’ai pas pu jouer beau­coup de matches, parce que c’était compliqué d’aller matcher. Cela n’a pas été une période très facile. Physiquement, je me suis bien entraîné, j’ai continué à faire mes séances, à m’en­traîner dur et l’ob­jectif n’était pas forcé­ment d’aller gagner et d’avoir des résul­tats mais surtout de conti­nuer à être dans la compé­ti­tion et conti­nuer à garder ce rythme‐là. Je pense que je suis à 80 ou 90 % sur mon revers, je suis prêt à aller matcher. Rien que ça, je suis trop content. Pour moi, c’est un peu une surprise : je suis arrivé cette semaine, j’ai repris. Au début, j’avais mal pendant un quart d’heure, 20 minutes, mais d’ha­bi­tude la douleur reste constante et là au bout d’une demi heure, trois quarts d’heure, je commence à un peu moins sentir et je peux lâcher mes revers. Je suis content quand j’arrive à faire mes revers long de ligne. Cela me fait plaisir ».