Après une quali­fi­ca­tion sans encombre pour le deuxième tour de Roland‐Garros, l’Ukrainienne Elina Svitolina a été confrontée en confé­rence de presse à une ques­tion jugée un brin provo­ca­trice sur sa rela­tion avec les joueuses russes et la guerre en Ukraine. Fidèle à elle‐même, elle a répondu avec calme et dignité.

Question du jour­na­liste : « Est‐ce toujours compliqué pour vous de parti­ciper à des tour­nois avec des joueuses russes ? On dirait que la guerre en Ukraine passe au second plan pour vous. Comment gérez‐vous cela ? Parlez‐vous beau­coup de ce qui se passe en Ukraine ou est‐ce devenu normal ?

Svitolina : « Bien sûr, pour beau­coup de gens, c’est peut‐être secon­daire, mais pour moi, c’est toujours la première chose à laquelle je pense quand je me réveille. Hier encore, il y a eu une attaque massive à Kiev. On en parlait partout, même dans les jour­naux ici. Je me sens mal pour tous les Ukrainiens qui sont encore en tournée et qui vivent cette situa­tion. Bien sûr, c’est très diffi­cile pour moi person­nel­le­ment. J’ai dû travailler très dur avec mon psycho­logue et les membres de mon équipe pour trouver des moyens de me sentir à l’aise d’une certaine manière. Mais c’est compliqué, car chaque jour, des roquettes tombent en Ukraine. Chaque fois que je parle à mes parents ou à ma grand‐mère qui sont en Ukraine, ce sont toujours de mauvaises nouvelles. Oui, bien sûr, c’est encore très diffi­cile pour nous tous, tous les Ukrainiens, de vivre cela. »