Vainqueur avec auto­rité mais sans briller de Novak Djokovic en demi‐finales de l’US Open ce vendredi soir, Carlos Alcaraz a reconnu lors de l’in­ter­view d’après match sur le court qu’il n’avait pas évolué à son meilleur niveau tout en mettant en avant son efficacité.

« C’est une sensa­tion formi­dable. Une fois de plus, la finale ici à l’US Open. C’est un senti­ment incroyable. Cela signifie beau­coup pour moi. Ce n’était pas le meilleur niveau du tournoi pour moi, mais j’ai gardé un bon niveau du début jusqu’au dernier point. J’ai bien servi. Aujourd’hui, je pense que c’était vrai­ment impor­tant. Être présent. Essayer de jouer un match vrai­ment physique. Je pense que j’ai réussi. En général, j’ai joué un très bon tennis. Je suis très heureux de jouer ma deuxième finale à l’US Open. »