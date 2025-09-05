AccueilUS OpenNicolas Escudé, sur la victoire d'Alcaraz contre Djokovic : "Il y a...
US Open

Nicolas Escudé, sur la victoire d’Alcaraz contre Djokovic : « Il y a un monde d’écart »

Thomas S
Par Thomas S

-

340

Consultant pour Eurosport et invité à réagir à la victoire en trois sets de Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic en demi‐finales de l’US Open, l’an­cien joueur fran­çais, Nicolas Escudé a estimé que l’écart entre les deux joueurs était trop impor­tant pour permettre au Serbe de rivaliser. 

« Il y a un monde d’écart en fait, sur ce match. Certes il y a eu des échanges incroyables, des points mons­trueux, mais sur un format Grand Chelem, un format poten­tiel­le­ment cinq sets… on voyait mal Novak l’emporter. Autant Alcaraz pouvait se permettre de baisser un peu en régime, autant Novak, à partir du moment où il bais­sait, c’était terminé. »

Publié le samedi 6 septembre 2025 à 00:13

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats de l’US Open en direct !
Article suivant
Djokovic réaliste mais pas résigné après sa défaite contre Alcaraz : « Ce sera très diffi­cile pour moi de battre Sinner et Carlos au meilleur des cinq sets. Mais je n’aban­donne pas. Je vais conti­nuer à me battre pour aller en finale et essayer de gagner un autre trophée »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.