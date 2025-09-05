Consultant pour Eurosport et invité à réagir à la victoire en trois sets de Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic en demi‐finales de l’US Open, l’ancien joueur français, Nicolas Escudé a estimé que l’écart entre les deux joueurs était trop important pour permettre au Serbe de rivaliser.
« Il y a un monde d’écart en fait, sur ce match. Certes il y a eu des échanges incroyables, des points monstrueux, mais sur un format Grand Chelem, un format potentiellement cinq sets… on voyait mal Novak l’emporter. Autant Alcaraz pouvait se permettre de baisser un peu en régime, autant Novak, à partir du moment où il baissait, c’était terminé. »
Publié le samedi 6 septembre 2025 à 00:13