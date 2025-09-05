Consultant pour Eurosport et invité à réagir à la victoire en trois sets de Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic en demi‐finales de l’US Open, l’an­cien joueur fran­çais, Nicolas Escudé a estimé que l’écart entre les deux joueurs était trop impor­tant pour permettre au Serbe de rivaliser.

« Il y a un monde d’écart en fait, sur ce match. Certes il y a eu des échanges incroyables, des points mons­trueux, mais sur un format Grand Chelem, un format poten­tiel­le­ment cinq sets… on voyait mal Novak l’emporter. Autant Alcaraz pouvait se permettre de baisser un peu en régime, autant Novak, à partir du moment où il bais­sait, c’était terminé. »