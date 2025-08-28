Auteur d’une magnifique performance en éliminant le 18e joueur mondial, Alejandro Davidovich Fokina, au deuxième tour de l’US Open ce mercredi, Arthur Rinderknech confirme son excellente forme en Grand Chelem, deux mois après avoir s’être offert Alexander Zverev à Wimbledon.
Alors qu’il sera opposé à Benjamin Bonzi et qu’un joueur français est assuré de disputer les huitièmes de finale, le protégé de Lucas Pouille a fait part de sa joie de retrouver l’un de ses meilleurs amis à ce niveau de compétition.
« C’est un de mes meilleurs amis sur le circuit. C’est génial de se jouer au troisième tour d’un Grand Chelem, plus qu’au premier. Ça veut déjà dire qu’on a battu de bons joueurs pour en arriver là », a déclaré Arthur Rinderknech dans les colonnes de L’Équipe.
Publié le jeudi 28 août 2025 à 17:37