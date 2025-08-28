AccueilUS OpenArthur Rinderknech, sur son duel 100% Français au troisième tour : "C'est...
US Open

Arthur Rinderknech, sur son duel 100% Français au troi­sième tour : « C’est un de mes meilleurs amis sur le circuit »

Thomas S
Par Thomas S

-

619
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Auteur d’une magni­fique perfor­mance en élimi­nant le 18e joueur mondial, Alejandro Davidovich Fokina, au deuxième tour de l’US Open ce mercredi, Arthur Rinderknech confirme son excel­lente forme en Grand Chelem, deux mois après avoir s’être offert Alexander Zverev à Wimbledon.

Alors qu’il sera opposé à Benjamin Bonzi et qu’un joueur fran­çais est assuré de disputer les huitièmes de finale, le protégé de Lucas Pouille a fait part de sa joie de retrouver l’un de ses meilleurs amis à ce niveau de compétition. 

« C’est un de mes meilleurs amis sur le circuit. C’est génial de se jouer au troi­sième tour d’un Grand Chelem, plus qu’au premier. Ça veut déjà dire qu’on a battu de bons joueurs pour en arriver là », a déclaré Arthur Rinderknech dans les colonnes de L’Équipe.

Publié le jeudi 28 août 2025 à 17:37

Article précédent
Djokovic : « On sent l’odeur de cannabis de partout, de l’en­traî­ne­ment au match. Je ne suis pas fan de cette puan­teur mais c’est auto­risé ici, et d’une certaine manière, il faut l’accepter »
Article suivant
Tiafoe sur Alcaraz : « Je l’ai appelé en FaceTime quand j’ai vu ce que Sinner avait dit »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.