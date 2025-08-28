Auteur d’une magni­fique perfor­mance en élimi­nant le 18e joueur mondial, Alejandro Davidovich Fokina, au deuxième tour de l’US Open ce mercredi, Arthur Rinderknech confirme son excel­lente forme en Grand Chelem, deux mois après avoir s’être offert Alexander Zverev à Wimbledon.

Alors qu’il sera opposé à Benjamin Bonzi et qu’un joueur fran­çais est assuré de disputer les huitièmes de finale, le protégé de Lucas Pouille a fait part de sa joie de retrouver l’un de ses meilleurs amis à ce niveau de compétition.

« C’est un de mes meilleurs amis sur le circuit. C’est génial de se jouer au troi­sième tour d’un Grand Chelem, plus qu’au premier. Ça veut déjà dire qu’on a battu de bons joueurs pour en arriver là », a déclaré Arthur Rinderknech dans les colonnes de L’Équipe.

